رئيس الوزراء: الشرعية الدولية لا يمكن تجزئتها ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مكتبه في رام الله، ممثلي مجموعة الدول الصناعية السبع "G7" في فلسطين كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والنرويج.ونقل الممثلون رسالة شفوية حول قرار الأمم المتحدة بخصوص الحرب في أوكرانيا، وكذلك بحث الاجتماع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وعنف المستوطنين المتزايد.وأكد رئيس الوزراء على أن الشرعية الدولية لا يمكن تجزئتها، ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون والقرارات الأممية.وأضاف اشتية: "إسرائيل تشن حربا ضد أبناء شعبنا راح ضحيتها منذ بداية العام أكثر من 170 شهيدا، وتم اعتقال وتوقيف أكثر من 5200 من أبناء شعبنا، أي أن جيش الاحتلال اقتحم آلاف البيوت وروّع الأطفال".وتابع رئيس الوزراء: "كل مستوطنة في الأراضي الفلسطينية هي مشروع ضم، وإرهاب المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال ليس منفصلا عن التصعيد الإسرائيلي بل منسجم معه، وهو يطال البشر والشجر والممتلكات".وقال رئيس الوزراء: "فلسطين تطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وترفض ازدواجية المعايير".وأكد اشتية على ضرورة اعتراف دولي بدولة فلسطين من أجل حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه من قبل إسرائيل.