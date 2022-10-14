أول تعليق من حماس على مؤتمر الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة





وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك أوضح تعبير على تلاحم ساحات الفعل النضالي في كل أماكن تواجد شعبنا.





وشددت على أن "الاحتلال لن يستطيع أن يستفرد بساحة دون أخرى، وأن تكامل الفعل الثوري سيشمل كل أرض فلسطين وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".





وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر غرفتها المشتركة ستظل عند حسن ظن شعبها بها، حصناً حصيناً، وسنداً قوياً فاعلاً ومؤثراً، وسيفاً ودرعاً للقدس والأقصى والمقدسات".

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في غزة، أن المقاومة على عهد الشهداء والأسرى، فـ "نحن جيشٌ للقدس وفلسطين، بوصلتنا واضحة وبنادقنا مشرعة وأيدينا على الزناد، نعدّ العدة ليوم الملحمة التي تفخر بها الأمم وتتغنى بها الأجيال بعون الله تعالى".

وشددت "الغرفة المشتركة"، على أن "المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس، وتدنيس مقدسات شعبنا بالطقوس الدينية التوراتية تحت حجج واهية وعناوين وقحة؛ هو نذير شؤم على هذا الاحتلال، وإيذانٌ بقُرب زواله واندحاره، وإشارة غضب عارم لشعبنا سيحرق كل من تجرأ على قدسنا وأقصانا وشعبنا وأهلنا".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، في قطاع غزة، عبرت عن موقف واضح وحاسم، أنها "تشكل دعماً وسنداً للمقاومة المتصاعدة في القدس والضفة، وسيفاً ودرعاً للأقصى والمقدسات".