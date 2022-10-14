شؤون فلسطينية

"الخارجية": نتابع جرائم الإعدامات الميدانية مع المحاكم الدولية والمنظمات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيد الفتى أسامة محمود عدوي (18 عاما)،  خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب.   

وتعتبر الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه  الجريمة  الجديدة  جزء من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي

وتؤكد الوزارة أن جرائم الاعدامات الميدانية سياسة إسرائيلية رسمية تصب في صالح التصعيد الإسرائيلي الممنهج والمتعمد، ونتيجة مباشرة  لاقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الامر بحقوق الانسان الفلسطيني والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.  

وتطالب الوزارة  المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا. كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

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