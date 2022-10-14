"الصحة" تنعى شهيدها أبو التين وتطالب بحماية الكوادر الطبية والمستشفيات

رام الله - دنيا الوطننعت وزيرة الصحة مي الكيلة الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين، رئيس وحدة الإجازة والترخيص، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.وقالت الكيلة، إن الشهيد أبو التين ينضم إلى قافلة شهداء أبناء شعبنا نتيجة جرائم وإرهاب وبطش آلة القتل الإسرائيلية، التي لا تفرق بين فلسطيني وآخر.وتابعت أن العالم كله يشاهد أبناء شعبنا الفلسطيني يُقتلون في الشوارع والمستشفيات وفي بيوتهم دون أن يحرك ساكنا ودون أن يتدخل- كما يتدخل في أماكن أخرى- لوقف القتل والإرهاب الإسرائيلي الذي طال كل شيء في فلسطين.وأدانت وزيرة الصحة، الجريمة الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لحماية أبناء شعبنا وكوادره الطبية ومستشفياته، كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.