جماهير حاشدة تشيّع جثمان الشهيد متين ضبايا في جنين

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد المقاوم متين ضبايا (22 عاما)، والذي ارتقى شهيدا صباح اليوم في اشتباكات مسلحة على أرض مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.وانطلق موكب تشييع الشيهد ضبايا من مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة ومخيم جنين حاملين الشهيد على الأكتاف.وودع ذوي الشهيد متين ضبايا نجلهم في منزل العائلة في المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، وسط تصاعد الزغاريد وتكبيرات النساء في المنزل.واستشهد المقاوم متين ضبايا 20 عاماً، وأصيب 14 آخرون بعضهم بجراح خطرة، صباح اليوم الجمعة، في اشتباكات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة ومخيم جنين.وأعلنت زارة الصحة لاحقا استشهاد رئيس وحدة الإجازة والترخيص الطبيب عبد الله الأحمد "أبو تين"، متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي صباح اليوم.