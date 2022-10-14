اشتية: استهداف الاحتلال للطواقم الطبية تطور خطير يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الطبيب، والإنسان والكادر الوطني في حركة فتح؛ الشهيد عبد الله أبو التين 43 عاما؛ وحيد والديه؛ والأب لثلاثة أطفال؛ الذي قضى صباح اليوم أثناء قيامه بواجبه الإنساني، في إسعاف المصابين.واعتبر اشتية، قتل الطبيب أبو التين واستهداف الطواقم الطبية، تطورا خطيرا، يستدعي تدخلا عاجلا من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.وطالب اشتية تلك المنظمات إدانة استهداف الطبيب عبد الله أبو التين، و إصابة ضابطي إسعاف بجراح خطيرة، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، داخل المستشفى لإنقاذ الشاب متين ضبايا، الذي قضى برصاصة قناص، بعد ان عرقل جنود الاحتلال تقديم الإسعاف السريع له.واعتبر اشتية أن شعور الجناة بالإفلات من العقاب يدفعهم لارتكاب المزيد من الجرائم، داعيا المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، والعمل على لجم الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، والتي ترتفع وتيرتها، في إطار المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.وتقدم اشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من والدي الشهيد وزوجته وأطفاله الثلاثة ، ومن زملائه الأطباء، ومن جميع الكوادر الطبية، مستذكرا سجايا الشهيد وخصاله ، ومواقفه الوطنية والإنسانية؛ كما يتقدم بالعزاء من ذوي الشهيد متين ضبايا، متمنيا للمصابين من الطواقم الطبية؛ والمواطنين الشفاء العاجل.