"النضال الشعبي" تنهى شهداء جنين وتؤكد أن المقاومة حق مشروع لشعبنا

رام الله - دنيا الوطننعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني شهداء جنين الذين ارتقوا بعملية إجرامية وإعدام بدم بارد وهم: الشهيد متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، والأسير الشهيد محمد ماهر السعيد غوادرة، ( 17 عاماً ) من مخيم جنين، والشهيد الطبيب عبد الله أبو التين من جنين .وتابعت الجبهة "لقد ارتكبت قوات الاحتلال خلال عدوانها الدموي على جنين ومخيمها صباح اليوم الجمعة، جريمة بشعة استهدفت أبناء شعبنا في ظل عدوانها المفتوح وإرهاب الدولة المنظم ".وأضافت الجبهة "أمام هذا العدوان المستمر وصمت المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فإن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، بل أن مقاومة هذا العدوان بكافة السبل ومقاومته حق مشروع لشعبنا".وأشارت الجبهة إلى أن استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر جريمة واضحة تستدعي فتح تحقيق دولي ومحاسبة الاحتلال.وأوضحت الجبهة أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه والتعامل معه كدولة فوق القانون بات يشكل تهديدا خطيرا على حياة أبناء شعبنا.