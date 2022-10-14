جبهة التحرير الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة التحرير الفلسطينية ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر بحق شعبنا خاصة في مخيم ومدينة جنين.وقالت الجبهة:" إن استهداف قوات الاحتلال للطبيب عبد الله أبو التين في جنين، وإصابتها لمسعفين، وإعدامها للشهيد متين ضبايا، خلال اقتحامها وقواتها الخاصة لمدينة جنين ومخيمها، اليوم الجمعة، هو امتداد لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين".وحملت الجبهة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التصعيد والجرائم المتواصلة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمه صباح هذا اليوم.وأكدت الجبهة أن حكومة الاحتلال مصممة على القتل والإعدام وترهيب الأهالي خاصة في هذه الفترة الانتخابية وكل ذلك يجري تحت أعين وبصر المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي لا تحرك ساكنا لمنع هذه الجرائم وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بالتدخل للجم إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم اليومية.