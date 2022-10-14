استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثراً بجراحه في جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الجمعة، عن استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في جنين صباح اليوم.وأوضحت الصحة أن الشهيد الأحمد يعمل رئيس لوحدة الإجازة والتراخيص في الوزارة، وأصيب برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي صباح اليوم، قبل أن يعلن عن استشهاده.وكان الشاب متين ضبايا (20 عاما) من مخيم جنين، استشهد برصاص الاحتلال خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لجنين، في حين أصيب نحو 6 أخرين بجراح مختلفة.وفي جنين أيضاً، أعلن فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) -17 عامًا- من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.