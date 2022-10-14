شؤون فلسطينية

برعاية الحكم المحلي.. توقيع اتفاقية مبادرات لموجهة التغيير المناخي

برعاية الحكم المحلي.. توقيع اتفاقية مبادرات لموجهة التغيير المناخي
توقيع اتفاقية الصندوق
رام الله - دنيا الوطن
وقع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية اتفاقية منحة بقيمة 900 ألف يورو مع الوكالة البلجيكية للتنمية ENABEL لتنفيذ سبعة مبادرات لمواجهة التغير المناخي في المحافظات الشمالية، برعاية وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ولين ڤاسترالين نائب القنصل البلجيكي العام.

ووقع الاتفاقية مدير عام الصندوق محمد الرمحي والممثل المقيم عن وكالة التنمية البلجيكية في فلسطين والأردن كريستال جوكيه في مقر الصندوق بمدينة رام الله، ضمن برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي الممول من الحكومة البلجيكية، وتشمل تنفيذ سبعة مشاريع في مجالات الطاقة النظيفة، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي وغيرها، في عدد من الهيئات المحلية، هي (يطا، الكرمل، وخلة الميه في محافظة الخليل، وبيت لقيا، خربثا المصباح، وبني زيد الغربية في محافظة رام الله والبيرة، وبيتا، أودلا، وأوصرين في محافظة نابلس، وبرطعة في محافظة جنين، إضافة الى مجلس خدمات الريف الشرقي محافظة بيت لحم، والمجلس الأول للخدمات المشتركة في محافظة قلقيلية).

وأكد الصالح على أهمية الاتفاقية كونها تأتي في سياق أهداف تحسين قدرات الهيئات المحلية في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ورفع درجة الوعي حول القضايا البيئية والتغير المناخي، وتعزيز التشاركية المحلية، خاصة في المناطق المسماة "ج"، والمساهمة في التكامل الإقليمي، انسجاماً مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأعرب الصالح عن شكره للحكومة البلجيكية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني بشكل عام، وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص، مؤكداً أهمية هذا الدعم لتوجهات وسياسات الوزارة في تمكين الهيئات المحلية ورفدها بمشاريع تنموية استراتيجية.

بدورها، أوضحت جوكيه أن بلجيكا وفلسطين وقعتا على برنامج تعاون مشترك للسنوات المقبلة، يتركز على جعل فلسطين أكثر خضرة ودعم الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل لهم، وأكدت أن الاتفاقية تأتي استمراراً لدعم الحكومة البلجيكية للصندوق كونه شريكًا استراتيجيًا ورئيسيًا في صنع السياسات وتحديد الأولويات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي في فلسطين.

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