العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

رام الله - دنيا الوطنأبدى رئيس وزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، متعهدا بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش، وذلك في أول بيان يصدره بعد تكليفه بالمهمة الجديدة.وانتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا، وأعلن رشيد على الفور أن السوداني سيكون رئيسا للوزراء، مما ينهي جمودا استمر عاما بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.السوداني مرشح أكبر تكتل برلماني معروف باسم الإطار التنسيقي، وهو تحالف للفصائل المتحالفة مع إيران، وكلفه الرئيس العراقي الجديد لتشكيل حكومة.وسبق أن تولى السوداني (52 عاما) منصب وزير حقوق الإنسان العراقي، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.وأمام السوداني الآن 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.