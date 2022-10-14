فتوح: استهداف الكوادر الطبية وإعدام المواطنين في جنين جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن استهداف قوات الاحتلال للطبيب عبد الله أبو التين في جنين، وإصابتها لمسعفين، وإعدامها للشهيد متين ضبايا، خلال اقتحامها وقواتها الخاصة لمدينة جنين ومخيمها، اليوم الجمعة، هو امتداد لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وتعتبر "جريمة حرب".وحمل رئيس المجلس الوطني، في بيان، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عمليات التصعيد والجرائم المتواصلة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، وقال: إن حكومة الاحتلال مصممه على القتل وترهيب المدنيين والفوضى التي تخدم مصالح انتخابية على حساب دم الأطفال والمدنيين الأبرياء.ووصف فتوح حكومة إسرائيل بــ"العصابة المجرمة" التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لأجل الانتقام من كل ما هو فلسطيني، كل ذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي لا تحرك ساكنا لمنع هذه الجرائم اليومية وخاصة ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم.وطالب المجتمع الدولي بالتدخل للجم اسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم اليومية.