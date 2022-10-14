وفد مقدسي برئاسة عكرمة صبري يقدم التهاني لأسيرين محررين

رام الله - دنيا الوطنقام وفد مقدسي برئاسة الشيخ عكرمة رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك بتقديم التهاني والتبريكات للأسيرين المحررين فراس عمري من قرية صندلة شمال مدينة الناصرة بعد أن قضى 5 أعوام داخل السجون الإسرائيلية، محمد المصري من مدينة الطيرة في الداخل بعد انتهاء محكوميته البالغة 70 شهراً.وكانت المحطة الأولى للوفد زيارة قرية صندلة وكان في استقباله الأسير المحرر عمري وعائلته ووجهاء القرية وقدم الشيخ صبري للأسير عمري التهاني والتبريكات باسم الوفد وقال "إننا نحرص على التواصل القوي ما بين القدس وإحياء فلسطين معتبرا أن إطلاق سراح أي أسير هو مكسب لفلسطين مضيفا ان الأسرى ليسوا وحدهم بل نتابع إخبارهم أولا بأول".وأشار إلى "إننا نشعر بمعاناة الأسرى لأنهم في قبضة قوات الاحتلال مشيرا إلى أن الأحكام الطويلة للأسرى التي تزيد على اعتقالهم عن 35 عاما فيه ظلم كبير إجحاف للإنسانية وغير قانونية وغير حضارية مؤكدا انه لا يوجد أحكام طويلة في الدين الإسلامي بل عقوبات".وتمنى صبري أن يتم الإفراج الكامل عن الأسرى في أقرب وقت ممكن من خلال صفقة التبادل الذي أجازها الشرع بين الأسرى والاحتلال.ثم توجه الوفد إلى بلدة الطيرة جنوب مثلث الداخل الفلسطيني وقدم التهاني بإطلاق سراح الأسير المصري حيث كان في استقباله الأسير المحرر وعائلته.يذكر أن الأسيرين المحررين اعتقلا عدة مرات وأطلق سراحهما في شهر أيلول الماضي من سجن النقب الصحراوي.