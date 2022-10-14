دولي

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أنها ستفرض عقوبات خاصة على 15 فردا من كوريا الشمالية و16 مؤسسة مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.

ومن بين الأشخاص المدرجين حديثا على القائمة السوداء مسؤولون في شركات الشحن والمنظمات ذات الصلة بالبرامج الصاروخية لكوريا الشمالية، فضلا عن أولئك المتورطين في شراء إمدادات أسلحة الدمار الشامل.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الكورية الجنوبية: "ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بصورة متكررة غير مسبوقة، ولتهديد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضدنا".

وتأتي العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة مع تصعيد الشمال للتوترات في شبه الجزيرة الكورية بعمليات إطلاق الصواريخ الاستفزازية في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تجري قريبا ما سيكون تجربة نووية سابعة.

وتعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي تفرض فيها الحكومة الكورية الجنوبية عقوباتها بشكل منفرد ضد كوريين شماليين ومؤسسات، منذ أن فرضت حكومة الرئيس السابق، مون جيه إن، عقوباتها الخاصة على 12 فردا كوريا شماليا و20 مؤسسة في ديسمبر عام 2017.

أخبار ذات صلة

ترامب لن يكون مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024

ترامب لن يكون مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024

بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تدين الضم الروسي لمناطق أوكرانية

بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تدين الضم الروسي لمناطق أوكرانية

ضمن سلسلة اختبارات صاروخية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز بعيدي المدى

ضمن سلسلة اختبارات صاروخية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز بعيدي المدى

لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن واقتصاد إسرائيل

لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن واقتصاد إسرائيل

أول تعقيب من نتنياهو على إقرار حكومة لبيد اتفاق الحدود مع لبنان

أول تعقيب من نتنياهو على إقرار حكومة لبيد اتفاق الحدود مع لبنان

هل سيلتقي الرئيسان الأميركي والروسي خلال قمة G20 ؟

هل سيلتقي الرئيسان الأميركي والروسي خلال قمة G20 ؟

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: صمود شعبنا دليل على رفضه القاطع التعايش مع الاحتلال

"الخارجية": صمود شعبنا دليل على رفضه القاطع التعايش مع الاحتلال

فتوح: استهداف الكوادر الطبية وإعدام المواطنين في جنين جريمة حرب

فتوح: استهداف الكوادر الطبية وإعدام المواطنين في جنين جريمة حرب

وفد مقدسي برئاسة عكرمة صبري يقدم التهاني لأسيرين محررين

وفد مقدسي برئاسة عكرمة صبري يقدم التهاني لأسيرين محررين

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس

أسعار الذهب في فلسطين ليوم الجمعة

أسعار الذهب في فلسطين ليوم الجمعة

اتفاق بين &#34;الاقتصاد&#34; بغزة وتجار الألبسة حول استيراد بنطلون الجينز

اتفاق بين "الاقتصاد" بغزة وتجار الألبسة حول استيراد بنطلون الجينز

منوعات

شاهد: رد فعل زوج وفاء عامر على مشهدها الجريئ والصادم مع محمد رمضان

شاهد: رد فعل زوج وفاء عامر على مشهدها الجريئ والصادم مع محمد رمضان

شاهد: تغير كبير في ملامح الدكتورة خلود بعد ظهورها من دون مكياج

شاهد: تغير كبير في ملامح الدكتورة خلود بعد ظهورها من دون مكياج

دنيا بطمة توجه رسالة قوية وصادمة لحبيبها السابق والجمهور يهاجمها

دنيا بطمة توجه رسالة قوية وصادمة لحبيبها السابق والجمهور يهاجمها

مي عز الدين تفي بوعدها للجمهور.. شاهد ماذا فعلت

مي عز الدين تفي بوعدها للجمهور.. شاهد ماذا فعلت

بعد خلافاتهم العلنية.. شاهد كيف رد مصطفى كامل على تهنئة هاني شاكر

بعد خلافاتهم العلنية.. شاهد كيف رد مصطفى كامل على تهنئة هاني شاكر

شاهد ماذا قالت ياسمن عز عن الانتقادات التي واجهتها بسبب الرجال

شاهد ماذا قالت ياسمن عز عن الانتقادات التي واجهتها بسبب الرجال

الوسط الفني شتعل غضبًا بسبب الراحل سمير صبري

الوسط الفني شتعل غضبًا بسبب الراحل سمير صبري

سميح ساويرس يكشف عن مفاجأة صادمة حول مهرجان الجونة السينمائي

سميح ساويرس يكشف عن مفاجأة صادمة حول مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: فنانة شهيرة تكشف عن تحول ميولها الجنسية بعد عمر 64 عام

شاهد: فنانة شهيرة تكشف عن تحول ميولها الجنسية بعد عمر 64 عام

شاهد: ابنة أصالة تخرج للجمهور وتكشف هذا السر عن والدتها

شاهد: ابنة أصالة تخرج للجمهور وتكشف هذا السر عن والدتها

عربي

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)