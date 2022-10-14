الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت منزلين وقامت بتفتيشهما واعتقلت كل من: عزت طلعت سيف، وعمار راغب صلاح، ووهما أسيرين محررين.وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عسكر صباح اليوم وسط إطلاق نار، واعتقلت مواطنين اثنين وهما: نصوح أبو سعدة أمين سر حركة فتح في عسكر، ومعن عماد أبو طيون.يذكر أن مدينة نابلس وبلداتها وقراها تتعرض لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال التي أغلقت مداخل المدينة وعدة بلدات وقرى، كما كثف المستوطنون من هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم، وأحرقوا متنزه ومركبات وبركسات ودمروا عشرات المحال التجارية والمنازل، كما هاجموا المركبات على الطرق المحيطة في نابلس والتي تربطها بعدة محافظات، وذلك بحماية قوات الاحتلال.