استشهاد أسير جريح من مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الجمعة، الأسير الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) -17 عامًا- من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.وكان الشهيد غوادرة خضع لعملية جراحية بترت خلالها يده اليسرى، في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيليّ، إثر معاناته من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشهيد غوادرة، إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح محمد وليد غوادرة (22 عاما)، في الرابع من أيلول المنصرم في الأغوار، وجرى تمديد اعتقالهما غيابيًا، عدة مرات.