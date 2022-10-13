شؤون فلسطينية

شاهد: افتتاح مهرجان "السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان" بغزة

شاهد: افتتاح مهرجان "السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان" بغزة
جانب من الحفل
خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيف
انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان "السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان" مساء اليوم الخميس، في نسخته السادسة بمركز "هولست" الثقافي شرق مدينة غزة، بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويستمر لمدة ستة أيام، تحت شعار "شوفونا"، وبمشاركة وتعاون مؤسسات فلسطينية وعربية.

وقال منتصر السبع المدير التنفيذي للمهرجان، إن المهرجان تأسس عام 2015، ويأتي هذا العام في دورته السادسة لهدفين أساسين، الهدف الأول الدعوة لإعادة افتتاح دور العرض السينمائي بغزة، أما الهدف الثاني هو الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف السبع في حديثه لـ “دنيا الوطن"، أن "المهرجان في هذه الدورة يحمل شعار "شوفونا"، وهي كلمة ورسالة موجهة للعالم، بأن غزة معزولة ومحاصرة، والضفة يتم الاستفراد بها، وهناك هجوم على مؤسسات حقوق الإنسان، ومحاولات لطمس الجريمة التي ترتكب".


وأشار إلى أنه تم استقبال 300 طلب مشاركة من 60 دولة على مستوى العالم في هذا العام، وغالبيتهم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والإمارات ولبنان والأردن وإيران، مؤكداً أن فلسطين كانت حاضرة بقوة.

ولفت المدير التنفيذي لمهرجان السجادة الحمراء، إلى أن ما يميز هذه الدورة، هو حضور القضية الفلسطينية في المهرجان، والمشاركة المحلية الكبيرة والمميزة، كما أن جزء كبير من الأفلام الأجنبية المشاركة تتناول القضية الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك يعد إنجاز مهم، لأنه خلق جسر للتواصل مع العالم.

  من جانبه، قال سائد السويركي، الناطق الإعلامي لمهرجان السجادة الحمراء: "إن المرة الأولى التي أقيم فيها المهرجان كان عام 2015، أي بعد الحرب على غزة، حيث خرج الناس بعد الدمار الهائل، وأثبتوا أن الصورة فقط من الممكن أن تنتصر للفلسطيني".

وأضاف السويركي في حديثه لـ “دنيا الوطن"، أنه " في المرة الأولى كنا نحلم فقط بعرضه لدورة واحدة، لكن في النهاية وجدنا أنفسنا نعرضه للمرة السادسة، وفقط تخلفنا عن عرضه في عامين بسبب وباء (كورونا)".

وتابع السويركي أنه يوجد 20 فيلم من هذه الأفلام، رغم كونها من إنتاج أجنبي، إلا أنها تتحدث عن القضية الفلسطينية، وهذا يدل على أن الفلسطيني بات جزء من التركيز العالمي، على هذه المظلمة التي عاشها الفلسطيني.


وختم بالقول: "يكفي أننا في قطاع غزة والذي لا يوجد به أي دور للعرض، يوجد به مهرجان دولي سينمائي يؤكد للعالم أن الفلسطيني ليس إرهابياً، والفلسطيني لا يخاصم أدوات العصر، وينتمي كما الآخرين للوسائل الحداثية في التعبير عن النفس، وأهمها السينما، والمهرجانات السنيمائية".

الجدير ذكره، أن المهرجان، أقيم في نسخته الأولى عام 2015 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث فرشت سجادة حمراء بين أنقاض البيوت المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2014، وعرضت سلسلة أفلام في المكان، محققاً نجاحاً كبير على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي.


 

أخبار ذات صلة

اتفاق بين &#34;الاقتصاد&#34; بغزة وتجار الألبسة حول استيراد بنطلون الجينز

اتفاق بين "الاقتصاد" بغزة وتجار الألبسة حول استيراد بنطلون الجينز

بالصور: وفد طبي مصري يصل قطاع غزة

بالصور: وفد طبي مصري يصل قطاع غزة

أهالي شعفاط وعناتا يؤكدون استمرار العصيان المدني

أهالي شعفاط وعناتا يؤكدون استمرار العصيان المدني

البنود الكاملة للاتفاق.. الفصائل توقع إعلان الجزائر لتحقيق الوحدة الوطنية

البنود الكاملة للاتفاق.. الفصائل توقع إعلان الجزائر لتحقيق الوحدة الوطنية

الاحتلال يقرر الإفراج عن المعتقل الجريح باسل البصبوص

الاحتلال يقرر الإفراج عن المعتقل الجريح باسل البصبوص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

تفاصيل تعليق المعتقلين الإداريين لخطوة الإضراب عن الطعام

تفاصيل تعليق المعتقلين الإداريين لخطوة الإضراب عن الطعام

اشتية يدعو لجهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

اشتية يدعو لجهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر الإفراج عن المعتقل الجريح باسل البصبوص

الاحتلال يقرر الإفراج عن المعتقل الجريح باسل البصبوص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

لبيد يصادق على تعزيزات شرطية في القدس

لبيد يصادق على تعزيزات شرطية في القدس

مستوطنون يحرقون متنزها و3 شاحنات في نابلس

مستوطنون يحرقون متنزها و3 شاحنات في نابلس

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى غزة المقررة الأسبوع المقبل

الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى غزة المقررة الأسبوع المقبل

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

"الشخصيات المستقلة" تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

منوعات

تأجيل حفل الفنان هاني شاكر في الدوحة.. تعرف على السبب

تأجيل حفل الفنان هاني شاكر في الدوحة.. تعرف على السبب

بعد فيلم &#34;فضل ونعمة&#34;.. هند صبري تتجاوز هيفاء وهبي ودنيا سمير غانم بايرادات السينما

بعد فيلم "فضل ونعمة".. هند صبري تتجاوز هيفاء وهبي ودنيا سمير غانم بايرادات السينما

بالصور.. تعرف على العندليب الجديد الذي تبنته شيرين عبد الوهاب

بالصور.. تعرف على العندليب الجديد الذي تبنته شيرين عبد الوهاب

كارول سماحة تكشف سبب صدمتها من فضل شاكر

كارول سماحة تكشف سبب صدمتها من فضل شاكر

كم يبلغ ثمن فستان أنغام في حفل السعودية؟

كم يبلغ ثمن فستان أنغام في حفل السعودية؟

بدلا من ناهد السباعي.. مي سليم تشارك سمية خشاب ورانيا يوسف في فيلم &#34;التاروت&#34;

بدلا من ناهد السباعي.. مي سليم تشارك سمية خشاب ورانيا يوسف في فيلم "التاروت"

تعرف على الأجر الذي يتقاضاه عادل إمام عن كل عمل يقوم به

تعرف على الأجر الذي يتقاضاه عادل إمام عن كل عمل يقوم به

آسر ياسين يحسم الجدل حول الجزء الثانى من مسلسل &#34;الثمانية&#34;

آسر ياسين يحسم الجدل حول الجزء الثانى من مسلسل "الثمانية"

رزان مغربي تدخل على خط الصراع بين سمية الخشاب وبشرى

رزان مغربي تدخل على خط الصراع بين سمية الخشاب وبشرى

شاهد.. ابنة فنانة مشهورة تكشف سبب غضب والدتها من السؤال المتكرر عن تغيّر ملامحها

شاهد.. ابنة فنانة مشهورة تكشف سبب غضب والدتها من السؤال المتكرر عن تغيّر ملامحها

عربي

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

&#34;نرفض الإملاءات&#34;.. السعودية ترد على تصريحات واشنطن حول قرار أوبك

"نرفض الإملاءات".. السعودية ترد على تصريحات واشنطن حول قرار أوبك

البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية

البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية