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الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الخميس، عن موافقة بلاده على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال عون في مؤتمر صحفي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة، مضيفاً "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخي".

وأكد عون أن لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل.

ولفت إلى أن الموافقة جاءت بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان وبعد موافقة إسرائيل عليها رسمياً.


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