الاحتلال يقرر الإفراج عن المعتقل الجريح باسل البصبوص

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة "عوفر" العسكرية اليوم الخميس، اخلاء سبيل الأسير الجريح باسل البصبوص من مُخيّم الجلزون للاجئين والذي ما زال يتلقى العلاج في مستشفى "شعاري تصيدك".وكشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، قبل أيام أنّ الشاب باسل البصبوص من مُخيّم الجلزون هو مُصاب وعلى قيد الحياة ويرقد في مستشفى "شعاري تصيدق"، ولم يستشهد.وأوضح عجوة الذي زار الجريح البصبوص، أنّه وبالرغم من كل الصعوبات والمعيقات، إلّا أنّه تمكّن من الوصول للأسير والتأكّد من وجوده على قيد الحياة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاده بعد إطلاق النار عليه برفقة أصدقائه في مُخيّم الجلزون.