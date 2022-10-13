تفاصيل تعليق المعتقلين الإداريين لخطوة الإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنعلّق المعتقلون الإداريون إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 19 يومًا، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ وعددهم 30 معتقلًا، وإلى جانبهم 20 معتقلًا وأسيرًا التحقوا بالإضراب منذ خمسة أيام.جاء ذلك، بعد سلسلة حوارات شاقة جرت على مدار الساعات الماضية بمساندة رفاقهم الأسرى في السجون، حيث تمكّنوا من تحقيق هدفهم الجوهري لهذه الخطوة، وهي وضع ملف المعتقلين الإداريين مجددًا في الواجهة، وتحديد سقف زمنيّ مدته الشهرين للإفراج عن المرضى وكبار السّن من المعتقلين الإداريين، وإبقاء الحوار قائمًا على جملة قضايا أخرى فيما يتعلق بمصير المعتقلين الإداريين الآخرين.وأكدت مؤسسات الأسرى، أنّ خطوة الإضراب ما هي إلا حلقة في مسار طويل من النضال المستمر ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، بينهم أطفال ونساء.وأكدت مؤسسات الأسرى على أن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، ستستمر كخطوة استراتيجية ومركزية في مواجهة هذه الجريمة، وأن هذا الاستمرار سيكون على طريق تعزيز هذه المقاطعة على مستوى كافة المعتقلين الإداريين.