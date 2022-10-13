شؤون فلسطينية

اشتية يدعو لجهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

اشتية يدعو لجهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن إسرائيل الذاهبة إلى انتخاباتها تحرمنا من حقنا في عقد انتخاباتنا بما يشمل القدس".

ودعا اشتية خلال كلمته أمام عبر الفيديو أمام اجتماع التحالف التقدمي الذي يعقد اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين، إلى أهمية خلق جهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى الاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأحزاب اليمينة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد قريبا تزداد تطرفا وعنصرية، ودعايتها الانتخابية مدفوعة بالدم الفلسطيني والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات ومصادرة المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وشدد اشتية على ضرورة دفع إسرائيل ثمن احتلالها للأراضي الفلسطيني وجعله مكلفا، فهذا الاحتلال يجني الأرباح من استمرار سيطرته على المناطق المسماة "ج" ويحرمنا من الاستفادة من مواردنا الطبيعية فيها.

كما طالب رئيس الوزراء بتطبيق القانون الدولي بما يخص فلسطين واحترام ميثاق الأمم المتحدة، فإسرائيل منذ تأسيسها لم تحترم القرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة خاصة القرارات 181 والقرار 194 اللذان كانا من شروط قبولها عضوا في الأمم المتحدة.

يذكر أن التحالف التقدمي تأسس عام 2013 في ألمانيا، وهو منظمة سياسية دولية تتكون من الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية والمنظمات، ويضم 140 دولة من جميع أنحاء العالم.

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