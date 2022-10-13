مستوطنون يحرقون متنزها و3 شاحنات في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، متنزها وثلاث شاحنات وهاجموا المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.من ناحيته، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين اعتدوا على مركبة للدفاع المدني حاولت الوصول إلى المكان لإخماد النيران وحطموا زجاجها، ورشوا الغاز على أفرادها، كما هاجموا 6 منازل في حوارة وحطموا نوافذها.وكان المستوطنون هاجموا الأهالي على الشارع الرئيس وسط حوارة، بحماية جيش الاحتلال واعتدوا على أصحاب المحلات التجارية وسط البلدة، وحطموا 15 محلا، و20 مركبة، كانت متوقفة على جانبي الشارع الرئيسي في وقت سابق من اليوم.