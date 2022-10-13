"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اقتحام المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وممارستهم طقوسا تلمودية في باحاته، إضافة إلى إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومواصلة الإجراءات التعسفية وجريمة العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين لا سيما في مدينة القدس المحتلة.واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، هذا التصعيد الخطير انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.