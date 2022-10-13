تنويه من الشؤون المدنية حول ملف لم الشمل وتغيير العنوان









رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، تنويهًا هامًا للمواطنين حول ملف (لم الشمل وتغيير العنوان).وقالت الهيئة، في بيان مقتضب لها: "نظرًا لكثرة الرسائل التي تصلنا عبر الصفحة الرسمية للهيئة مما نجد صعوبة بالرد عليها واحدة تلو الأخرى، فإننا ننوه لكم بأن الهيئة العامة تتابع وتبذل جهود حثيثة في كل الملفات العالقة خاصة ملفي لم الشمل وتغيير العناوين".وأضافت أن أي تطورات يطرأ على هذه الملفات سيتم نشر ذلك على الصفحات الرسمية للهيئة.