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شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار
ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اجتماعه 53 اليوم الخميس، وجاهياً للمقيمين في أرض الوطن وعبر الاتصال المرئي لمن هم في الخارج.

وترأس الاجتماع أ. علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة د. ممدوح العبادي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومدير عام المؤسسة ومدير متحف ياسر عرفات.

وناقش الاجتماع وأقرّ برنامج إحياء الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات، وتَقرر إقامة الفعالية المركزية للمؤسسة يوم الخميس الموافق 10/11/2022، على الساعة السادسة مساءً بقصر رام الله الثقافي، واعتمد مجلس الإدارة بأن يكون الالتفاف حول العلم الفلسطيني والاعتزاز به والدفاع عنه، هو الموضوع السياسي للذكرى هذا العام.

كما ناقش المجلس واعتمد تقرير لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام الحالي 2022، وسيتم تسليم الجائزة خلال إحياء الذكرى كما جرت العادة، وسيكون ذلك للسنة السادسة عشرة على التوالي.

وقرر مجلس الإدارة التحضير للدورة القادمة (الرابعة عشرة) لاجتماع مجلس الأمناء، والذي سيعقد في موعده خلال الربع الأول من العام القادم 2023.

واستمع مجلس الإدارة للتقرير الإداري والمالي المقدم من إدارة المؤسسة، وتم اعتماد هذه التقارير، وعبر المجلس عن ارتياحه لسير العمل بالمؤسسة على كافة الأصعدة.

وتم كذلك تقييم فعاليات ونشاطات وبرامج المؤسسة، وثمنّ عودة الزوار بكثافة لمتحف ياسر عرفات وإضافة لغات جديدة للعرض المتحفي (تسعة لغات حالياً) وافتتاح معرض "أثر" في قاعة المعارض في المتحف، وثمن الاجتماع نجاح مسابقة المعرفة الوطنية في سنتها الخامسة على التوالي والعمل الجاري لتطويرها، وكذلك الأمر مُخيمات ياسر عرفات الصيفية، وأيضاً صدور العدد الثلاثون من مجلة المؤسسة (أوراق فلسطينية).

وثمن مجلس الإدارة نجاح العام الأول من البرنامج الجديد: في الذاكرة الوطنية.. رفاق الدرب، والذي أحيا ذكرى ميلاد القادة: خالد الحسن (13//20222)، ود. جورج حبش (2/8/2022)، وصلاح خلف- أبو إياد-(31/8/2022)، وخليل الوزير- أبو جهاد (10/10/2022)، وقرر مجلس الإدارة الاستمرار بهذا البرنامج الهام، واعتمد أسماء كوكبة جديدة من القادة لإحياء ذكرى ميلادهم خلال العام القادم.

كما قرر المعرض القادم في المتحف مع بداية عام 2023 حول (الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.)

وتوجه مجلس الإدارة إلى الفصائل المجتمعة في الجزائر الشقيقة داعياً لتغليب مصلحة الوطن على أي خلاف لتصليب الجبهة الداخلية والتصدي الموحد للاحتلال الإسرائيلي وهجمته المسعورة على أرضنا كافة.

كما ترحم الاجتماع على أرواح الشهداء ووجه التحية للأسرى الأبطال وخاصة المرضى والأطفال والمضربين عن الطعام، وتوجه بالتحية لأبطال التصدي والمقاومة للاحتلال في جنين ونابلس والقدس وأرضنا المحتلة كافة.

ودعا مجلس الإدارة شعبنا العظيم لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات والترحم على روحه الطاهرة وكل شهداء شعبنا وأمتنا.

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