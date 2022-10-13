"الشخصيات المستقلة" تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

رام الله - دنيا الوطنثمن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع الدور الكبير الذي تقوم به الجزائر الشقيق في استضافة الحوارات الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة الوصول إلى اتفاق فلسطيني ينهي حالة الانقسام في الوطن، معربًا عن تقديره وشكره للجزائر رئيسًا وقيادةً وحكومةً وشعبًا.وأكد الوادية في تصريح صحفي، أن الجزائر لطالما لعبت دورًا هامًا ومحوريًا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية.وأضاف الوادية، أن هذا ما كنا ولازلنا ننتظره من الجزائر الشقيق بلد المليون شهيد، الذي دعم شعبنا وقضيته العادلة، وكان أول المساندين لنا في كافة المراحل التي مرت بها قضتنا الوطنية الفلسطينية.وأبرق الوادية بتحياته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على جهوده المستمرة ورعايته لجهود المصالحة التي تبذلها الجزائر، متمنيًا أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح للوصول إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والخروج بقضيتنا إلى بر الأمان.