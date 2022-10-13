وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة، رياض عطاري مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف للتخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني وتحسين مستوى مرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما تهدف المذكرة، وفق بيان لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، إلى تعزيز الأنشطة المشتركة ما بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالميWFP"" لتعزيز سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي وإقامة علاقة استراتيجية لخدمة الأسر الفلسطينية الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا وخاصة المجتمعات الزراعية المتضررة.وشكر عطاري برنامج الغذاء العالمي على الدعم المتواصل للقطاع الزراعي الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيا إلى المزيد من الدعم للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي.من جهته أثنى ممثل برنامج الغذاء العالمي، على جهود وزارة الزراعة وشركائها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة على الأرض وخاصة ارتفاع مدخلات الإنتاج وآفاق تسويق المنتجات الزراعية وإمكانية إدماجها ضمن برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمي.وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي يسعى إلى تطوير التدخلات والأنشطة التي من شأنها أن تساعد في تطوير القطاع الزراعي وتحقق ما جاء في المذكرة، خاصة في مجال الإرشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية ومدخلات الإنتاج والسياسات الزراعية.ونوه الطرفان إلى أنه ستكون هناك جهودا مشتركة لمتابعة تنفيذ المذكرة من خلال خطة عمل سيتم العمل على إنجازها وتطوير الأنشطة والفعاليات التي تخدم القطاع الزراعي.