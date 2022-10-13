المطرن "حنا": جنين ونابلس وشعفاط وعناتا شعب واحد يرفض الاحتلال والاستعمار



وتابع أن "الفلسطينيين موحدين اليوم أكثر من أي وقت مضى وما تتعرض له القضية الفلسطينية في هذه الفترات انما هو اخطر بكثير مما تعرضت له في الماضي فنحن أمام محطة مفصلية إما أن نكون أو لا نكون، ونحن سنكون و سنبقى متشبثين بانتماءنا وحقوقنا وثوابتنا والقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا".





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم إن "جنين ونابلس وشعفاط وعناتا وغيرها من المدن والبلدات والمحافظات الفلسطينية واولها مدينة القدس الابية الصامدة انما كلها شعب واحد في مواجهة الاحتلال والاستعمار".