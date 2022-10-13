العثور على جثة مواطن متحللة في جنين

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة مواطن متحللة على الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطيب العدلي للمكان وعند وصولها تبين وجود جثة متحللة وعثر بجانبها على هوية لمواطن من ام الفحم بالداخل فقدت أثاره منذ 4 شهور .



وأكد ارزيقات بأن النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية باشروا إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها .





رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات العثور على جثة متحللة في جنين.