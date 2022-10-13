عاجل

  • هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر تقرر الإفراج عن الأسير الجريح باسل البصبوص


شؤون فلسطينية

العثور على جثة مواطن متحللة في جنين

العثور على جثة مواطن متحللة في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات العثور على جثة متحللة  في جنين.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة مواطن متحللة على الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطيب العدلي للمكان وعند وصولها تبين وجود جثة متحللة وعثر بجانبها على هوية لمواطن من ام الفحم بالداخل فقدت أثاره منذ 4 شهور .

وأكد ارزيقات بأن النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية باشروا  إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها .

أخبار ذات صلة

الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى غزة المقررة الأسبوع المقبل

الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى غزة المقررة الأسبوع المقبل

تنويه من الشؤون المدنية حول ملف لم الشمل وتغيير العنوان

تنويه من الشؤون المدنية حول ملف لم الشمل وتغيير العنوان

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

"الشخصيات المستقلة" تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

الجبهة الديمقراطية تُعلق على إسقاط بند &#34;حكومة الوحدة الوطنية&#34; من إعلان الجزائر

الجبهة الديمقراطية تُعلق على إسقاط بند "حكومة الوحدة الوطنية" من إعلان الجزائر

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

"الشخصيات المستقلة" تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

&#34;بحر&#34;: نطالب القمة العربية المقبلة تبني استراتيجية تحمي المقدسات وتجرّم التطبيع

"بحر": نطالب القمة العربية المقبلة تبني استراتيجية تحمي المقدسات وتجرّم التطبيع

الخليل: إصابة عشرات الطلاب خلال اعتداء الاحتلال على مدرسة

الخليل: إصابة عشرات الطلاب خلال اعتداء الاحتلال على مدرسة

المطرن &#34;حنا&#34;: جنين ونابلس وشعفاط وعناتا شعب واحد يرفض الاحتلال والاستعمار

المطرن "حنا": جنين ونابلس وشعفاط وعناتا شعب واحد يرفض الاحتلال والاستعمار

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بنتائج الحوار في الجزائر وتدعو لوضع آليات لترجمته لخطوات عملية

"الديمقراطية" ترحب بنتائج الحوار في الجزائر وتدعو لوضع آليات لترجمته لخطوات عملية

منوعات

تأجيل حفل الفنان هاني شاكر في الدوحة.. تعرف على السبب

تأجيل حفل الفنان هاني شاكر في الدوحة.. تعرف على السبب

بعد فيلم &#34;فضل ونعمة&#34;.. هند صبري تتجاوز هيفاء وهبي ودنيا سمير غانم بايرادات السينما

بعد فيلم "فضل ونعمة".. هند صبري تتجاوز هيفاء وهبي ودنيا سمير غانم بايرادات السينما

بالصور.. تعرف على العندليب الجديد الذي تبنته شيرين عبد الوهاب

بالصور.. تعرف على العندليب الجديد الذي تبنته شيرين عبد الوهاب

كارول سماحة تكشف سبب صدمتها من فضل شاكر

كارول سماحة تكشف سبب صدمتها من فضل شاكر

كم يبلغ ثمن فستان أنغام في حفل السعودية؟

كم يبلغ ثمن فستان أنغام في حفل السعودية؟

بدلا من ناهد السباعي.. مي سليم تشارك سمية خشاب ورانيا يوسف في فيلم &#34;التاروت&#34;

بدلا من ناهد السباعي.. مي سليم تشارك سمية خشاب ورانيا يوسف في فيلم "التاروت"

تعرف على الأجر الذي يتقاضاه عادل إمام عن كل عمل يقوم به

تعرف على الأجر الذي يتقاضاه عادل إمام عن كل عمل يقوم به

آسر ياسين يحسم الجدل حول الجزء الثانى من مسلسل &#34;الثمانية&#34;

آسر ياسين يحسم الجدل حول الجزء الثانى من مسلسل "الثمانية"

رزان مغربي تدخل على خط الصراع بين سمية الخشاب وبشرى

رزان مغربي تدخل على خط الصراع بين سمية الخشاب وبشرى

شاهد.. ابنة فنانة مشهورة تكشف سبب غضب والدتها من السؤال المتكرر عن تغيّر ملامحها

شاهد.. ابنة فنانة مشهورة تكشف سبب غضب والدتها من السؤال المتكرر عن تغيّر ملامحها

عربي

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

&#34;نرفض الإملاءات&#34;.. السعودية ترد على تصريحات واشنطن حول قرار أوبك

"نرفض الإملاءات".. السعودية ترد على تصريحات واشنطن حول قرار أوبك

البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية

البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية