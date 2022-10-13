النضال الشعبي تدعو لادراج المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولي

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني "عربدات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على ابناء شعبنا، وهذه الاعتداءات المستمرة التي يرافقها زيادة الدعم المالي من قبل مؤسسات الاحتلال بما فيها الحكومة، إضافة إلى دعم وتأييد الأحزاب الصهيونية للمستوطنين واعتداءاتهم، بل المشاركة فيها، باتت مخطط لحكومة الاحتلال وأحزابها العنصرية والفاشية".وأدانت الجبهة "تعرض عضو مكتبها السياسي اشرف عكه لاعتداءات قطعان المستوطنين مساء امس بالقرب من بلدة اللبن، حيث تعرض لرشق بالحجارة ادى الحاق أضرار بمركبته".وتابعت الجبهة أن "اعتداءات المستوطنين، هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين ويأتي في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة".وحذرت من "مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، داعية لادراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولي".