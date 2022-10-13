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شؤون فلسطينية

طالع الاتفاق النهائي.. الفصائل توقع رسمياً على "إعلان الجزائر للوحدة الوطنية الفلسطينية"

طالع الاتفاق النهائي.. الفصائل توقع رسمياً على "إعلان الجزائر للوحدة الوطنية الفلسطينية"
جانب من اجتماعات الفصائل في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس، رسمياً على إعلان الجزائر للوحدة الوطنية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للاتفاق بعنوان  (إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية").

وكان الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، إنه سيتم التوقيع على إعلان الجزائر للوحدة الوطنية الفلسطينية، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت فلسطين.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أنه بعد أن تم تجاوز آخر الاختلافات، تم أخيراً التوصل لاتفاق وسيتم توقيعه في قصر الصنوبر مساء اليوم الساعة السابعة بتوقيت فلسطين، بحضور جزائري وعربي ودولي واسع.

وقال البرغوثي: إن أهم ما جاء في الاتفاق العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد في الداخل والخارج، خلال فترة أقصاها عام، وكذلك انتخابات رئاسة وتشريعية في موعد لا يتجاوز عام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة جزائرية عربية تتابع تنفيذ هذا الاتفاق بإدارة جزائرية، مشيراً إلى أن المهم الآن بعد أن تم الاتفاق وبعد أن يتم توقيعه اليوم، "العبرة الرئيسية في التنفيذ ووضعه موضع التنفيذ وبألا يكون مثل اتفاقات أخرى لا تنفذ".






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