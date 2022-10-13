استمر 19 يوماً.. المعتقلون الإداريون يُعلقون إضرابهم عن الطعام

قرر الأسرى الإداريون المضربون، اليوم الخميس، تعليق إضرابهم عن الطعام الذي استمر 19 يوماً، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.





رام الله - دنيا الوطنوأكد المعتقلون الإداريون وفق بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن "سعينا لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا".وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:في ظل انتفاضة شعبنا المباركة في شوارع وساحات الوطن الرافضة لعدوان المحتل على أقصانا وأسرانا؛ والتي هي تعبير عن تجدد وحيوية شعبنا بتضحياته وإقدامه، انتفضت الحركة الأسيرة داخل السجون انتفاضةً من نوع آخر، وذلك عبر إضرابالأسرى الإداريين الرافض لسياسة العدوان على الأعمار.وفي ظل التطورات التي حصلت داخل السجون، نود أن نؤكد على ما يلي:أولًا: إن إضرابنا الأخير الذي استمر 19 يومًا مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.ثانيًا: بعد أن أوصل المضربون صوتهم لكل أحرار العالم؛ قرر الأسرى المضربون تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.ثالثًا: نؤكد أن سعينا لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا.رابعًا: نشكر كل من ساند هذا الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.خامسًا: نتوجه بتحية إجلالٍ وإكبارٍ إلى أهلنا المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الحاقدة، وندعو كافة مدن وخيمات الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.