عاجل

  • هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر تقرر الإفراج عن الأسير الجريح باسل البصبوص


شؤون فلسطينية

"الوادية" يشيد بدور الجزائر ومصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني

"الوادية" يشيد بدور الجزائر ومصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أشاد د.ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام من خلال رعاية واستضافة الحوار الوطني الفلسطيني.

وأكد الوادية على أهمية هذه الحوارات التي تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وشعبنا الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوة طاغية في التاريخ، والجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، مشيرًا إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا في كافة محافظات الوطن يتطلب مراجعة شاملة لكافة
البرامج والخطط الفلسطينية، وتكثيف الجهود للخروج من حالة الانقسام المريرواستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة ما يحاك ضد شعبنا وما يتعرض له من قبل الاحتلال صفًا واحدًا.

ودعا الوادية المتحاورين في الجزائر إلى استثمار الفرصة الذهبية لتوحيد الصف الفلسطيني وعدم مغادرة الجزائر إلا بالاتفاق على كل القضايا الخلافية، وشدد على أهمية التنفيذ الأمين والدقيق لهذا الاتفاق للخروج من مأزق الانقسام بوحدة وطنية فلسطينية حقيقية مشرفة.

هذا ولم ينس الوادية الدور الكبير الذي قامت به مصر ومازالت خلال السنين الماضية لتوحيد الصف الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الفلسطينيين.

وقال: إن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها الدور الأكبر على مدار عقود طويلة في دعم القضية الفلسطينية وعملت بكل ما تمتلك من قدرات ونفوذ من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية، كما كان لها ولا يزال الدور الكبير في صد العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وشكر الوادية الجزائر ومصر على جهودهما وطالبهما بالمزيد للوصول بشعبنا وقضيتنا إلى بر الأمان.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى غزة المقررة الأسبوع المقبل

الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى غزة المقررة الأسبوع المقبل

تنويه من الشؤون المدنية حول ملف لم الشمل وتغيير العنوان

تنويه من الشؤون المدنية حول ملف لم الشمل وتغيير العنوان

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

مؤسسة ياسر عرفات تقر برنامج إحياء الذكرى 18 لاستشهاد أبو عمار

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

"الشخصيات المستقلة" تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

الجبهة الديمقراطية تُعلق على إسقاط بند &#34;حكومة الوحدة الوطنية&#34; من إعلان الجزائر

الجبهة الديمقراطية تُعلق على إسقاط بند "حكومة الوحدة الوطنية" من إعلان الجزائر

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

"الشخصيات المستقلة" تشكر دور الجزائر لإنجاح المصالحة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقتها

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

عورتاني يبحث مع ممثل أستراليا لدى فلسطين التعاون المشترك

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

&#34;بحر&#34;: نطالب القمة العربية المقبلة تبني استراتيجية تحمي المقدسات وتجرّم التطبيع

"بحر": نطالب القمة العربية المقبلة تبني استراتيجية تحمي المقدسات وتجرّم التطبيع

الخليل: إصابة عشرات الطلاب خلال اعتداء الاحتلال على مدرسة

الخليل: إصابة عشرات الطلاب خلال اعتداء الاحتلال على مدرسة

المطرن &#34;حنا&#34;: جنين ونابلس وشعفاط وعناتا شعب واحد يرفض الاحتلال والاستعمار

المطرن "حنا": جنين ونابلس وشعفاط وعناتا شعب واحد يرفض الاحتلال والاستعمار

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بنتائج الحوار في الجزائر وتدعو لوضع آليات لترجمته لخطوات عملية

"الديمقراطية" ترحب بنتائج الحوار في الجزائر وتدعو لوضع آليات لترجمته لخطوات عملية

منوعات

تأجيل حفل الفنان هاني شاكر في الدوحة.. تعرف على السبب

تأجيل حفل الفنان هاني شاكر في الدوحة.. تعرف على السبب

بعد فيلم &#34;فضل ونعمة&#34;.. هند صبري تتجاوز هيفاء وهبي ودنيا سمير غانم بايرادات السينما

بعد فيلم "فضل ونعمة".. هند صبري تتجاوز هيفاء وهبي ودنيا سمير غانم بايرادات السينما

بالصور.. تعرف على العندليب الجديد الذي تبنته شيرين عبد الوهاب

بالصور.. تعرف على العندليب الجديد الذي تبنته شيرين عبد الوهاب

كارول سماحة تكشف سبب صدمتها من فضل شاكر

كارول سماحة تكشف سبب صدمتها من فضل شاكر

كم يبلغ ثمن فستان أنغام في حفل السعودية؟

كم يبلغ ثمن فستان أنغام في حفل السعودية؟

بدلا من ناهد السباعي.. مي سليم تشارك سمية خشاب ورانيا يوسف في فيلم &#34;التاروت&#34;

بدلا من ناهد السباعي.. مي سليم تشارك سمية خشاب ورانيا يوسف في فيلم "التاروت"

تعرف على الأجر الذي يتقاضاه عادل إمام عن كل عمل يقوم به

تعرف على الأجر الذي يتقاضاه عادل إمام عن كل عمل يقوم به

آسر ياسين يحسم الجدل حول الجزء الثانى من مسلسل &#34;الثمانية&#34;

آسر ياسين يحسم الجدل حول الجزء الثانى من مسلسل "الثمانية"

رزان مغربي تدخل على خط الصراع بين سمية الخشاب وبشرى

رزان مغربي تدخل على خط الصراع بين سمية الخشاب وبشرى

شاهد.. ابنة فنانة مشهورة تكشف سبب غضب والدتها من السؤال المتكرر عن تغيّر ملامحها

شاهد.. ابنة فنانة مشهورة تكشف سبب غضب والدتها من السؤال المتكرر عن تغيّر ملامحها

عربي

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

&#34;نرفض الإملاءات&#34;.. السعودية ترد على تصريحات واشنطن حول قرار أوبك

"نرفض الإملاءات".. السعودية ترد على تصريحات واشنطن حول قرار أوبك

البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية

البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية