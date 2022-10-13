"الوادية" يشيد بدور الجزائر ومصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني





وقال: إن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها الدور الأكبر على مدار عقود طويلة في دعم القضية الفلسطينية وعملت بكل ما تمتلك من قدرات ونفوذ من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية، كما كان لها ولا يزال الدور الكبير في صد العدوان الإسرائيلي على شعبنا.



وشكر الوادية الجزائر ومصر على جهودهما وطالبهما بالمزيد للوصول بشعبنا وقضيتنا إلى بر الأمان.











رام الله - دنيا الوطنأشاد د.ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام من خلال رعاية واستضافة الحوار الوطني الفلسطيني.وأكد الوادية على أهمية هذه الحوارات التي تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وشعبنا الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوة طاغية في التاريخ، والجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، مشيرًا إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا في كافة محافظات الوطن يتطلب مراجعة شاملة لكافةالبرامج والخطط الفلسطينية، وتكثيف الجهود للخروج من حالة الانقسام المريرواستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة ما يحاك ضد شعبنا وما يتعرض له من قبل الاحتلال صفًا واحدًا.ودعا الوادية المتحاورين في الجزائر إلى استثمار الفرصة الذهبية لتوحيد الصف الفلسطيني وعدم مغادرة الجزائر إلا بالاتفاق على كل القضايا الخلافية، وشدد على أهمية التنفيذ الأمين والدقيق لهذا الاتفاق للخروج من مأزق الانقسام بوحدة وطنية فلسطينية حقيقية مشرفة.هذا ولم ينس الوادية الدور الكبير الذي قامت به مصر ومازالت خلال السنين الماضية لتوحيد الصف الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الفلسطينيين.