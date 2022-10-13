"العربية الفلسطينية": اتخذنا القرار الصائب بالحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني









رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة العربية الفلسطينية أنها اتخذت قرارا جريئا، و صائبا بالتمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، و الحفاظ على استقلاليته، مشيرة إلى أن ذلك كان قبل ٢٩ عاما ليشكل قرار الجبـهـة هذا إسهاما مهما في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة.و بينت الجبهة أنها خاضت العديد من المعارك لصد محاولات احتوائها و توظيفها، و مصادرة إرادتها، لافتة إلى أنها نأت بنفسها عن التجاذبات السياسية الخارجية حفاظا على مركزية القضية الفلسطينية.و قالت الجبهة في بيانها الصادر صباح اليوم: " إن الرفاق كانوا على بصيرة بالمعطيات وقتها، مما دفعهم على الإصرار على مواصلة النضال في إطار منظمة التحرير الفلسطينية "، مضيفة أن المنظمة بيت يتسع للكل الفلسطيني، و حاضنة لنضالات الشعب الفلسطيني، مشددة على قدرتها على " قيادة شعبنا " حتى تحقيق الأهداف الوطنية كاملة.و أشارت الجبهة إلى أن ذكرى انطلاقتها ٥٤، و ٢٩ على التجديد هو يوم لكل الوطنيين الذين يؤمنون بأن استقلال القرار الفلسطيني هو الضمان الأكيد لتحقيق النصر، مطالبة المجتمعين بالجزائر باتخاذ مواقف جريئة و شجاعة تعزز وحدة الفلسطينيين، و تنهي الانقسام، و تطوي صفحته السوداء للأبد من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.وفي سياق متصل، أكدت الجبهة في بيانها أن معركة الكرامة و الصمود التي يعوضها الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، انعكست على أجواء جلسات الحوار بالجزائر من أجل توحيد الصف الفلسطيني، و إعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية ، و المخاطر المحدقة بالقضية المحورية، مثمنة الجهود الحثيثة لدولة الجزائر الشقيقة في رأب الصدع، و تحقيق المصالحة .و ترحمت الجبهة في ختام بيانها على شهداء الضفة الغربية، سائلة المولى عز وجل أن يلهم أهاليهم و ذويهم الصبر والسلوان.