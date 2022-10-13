البرلمان العربي يشارك في أعمال القمة الإقليمية للفتاة بالمملكة الأردنية الهاشمية

وشهدت القمة مناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من ممثلي الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وغيرها، وحثت القمة الدول الأعضاء على توفير دعم متزايد وأكثر فاعلية لحقوق الفتيات في القضايا الرئيسية التي تم استعراضها.



رام الله - دنيا الوطنشارك البرلمان العربي ممثلا في معالي النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي في أعمال القمة الإقليمية للفتاة التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة plan الدولية، وذلك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، جاء تنظيم هذه القمة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.ومن جانبها، أكدت النائبة إحسان بركات على أهمية هذه القمة كمنصة هامة لطرح أهم القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه الفتيات في المنطقة العربية والتي تؤثر على حياتهن، مضيفة أنها أيضاً تمثل فرصة لتبادل الآراء والأفكار المشتركة من أجل تعزيز العمل على مواجهة هذه التحديات، وبحث سبل تعزيز مشاركة الفتاة العربية في نهضة مجتمعها على كافة المستويات.كما أكدت النائبة إحسان بركات أن البرلمان العربي يضع قضايا المرأة والفتاة العربية في مقدمة أولوياته، انطلاقاً من إيمانه الكامل بدورها الرئيسي في نهضة المجتمعات العربية، وقدرتها على تحقيق التقدم والريادة في كافة المجالات.