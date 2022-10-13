للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية



وجرّاء ذلك، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة إلى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة، بعد حضور 71 نائباً داخل القاعة العامة.



هذا، وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من أيلول/ سبتمبر وتستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.



دستورياً، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.





رام الله - دنيا الوطنفقدت الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية لتعين خليفاً للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.وتأخر افتتاح الجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي 10 دقائق، لعدم اكتمال النصاب داخل القاعة، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).