للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية
فقدت الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية لتعين خليفاً للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وتأخر افتتاح الجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي 10 دقائق، لعدم اكتمال النصاب داخل القاعة، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وجرّاء ذلك، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة إلى الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة، بعد حضور 71 نائباً داخل القاعة العامة.
هذا، وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من أيلول/ سبتمبر وتستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
دستورياً، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.
هذا، وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من أيلول/ سبتمبر وتستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
دستورياً، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.
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