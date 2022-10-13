بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تدين الضم الروسي لمناطق أوكرانية



وزاد عدد المصوّتين لإدانة "الغزو الروسي" بصوتين مقارنة بقرار الإدانة الذي اعتمدته الجمعية العامة في آذار/ مارس بعيد بدء النزاع، وصوتت بنجلاديش والعراق والسنغال التي امتنعت عن التصويت في آذار/ مارس، على إدانة روسيا.



أما إريتريا، وهي إحدى أكثر الدول انغلاقاً في العالم، فقد انتقلت من التصويت بـ"لا" إلى "الامتناع" عن التصويت بينما تحوّلت نيكاراجوا التي تتعرض لضغط دولي متزايد بشأن سجلّها الحقوقي، من الامتناع عن التصويت إلى التصويت بـ"لا".



وندد النص الذي اطلعت عليه وكالة (فرانس برس) بـ"الضم غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون الأوكرانية بعد استفتاءات مزعومة"، ويشدد على أن هذه الخطوات "لا صلاحية لها إطلاقاً بنظر القانون الدولي".



كذلك يدعو جميع الدول إلى "عدم الاعتراف بعمليات الضم"، ويطالب روسيا بـ"سحب قواتها فوراً من أوكرانيا".



وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، قد صوّت مطلع الشهر الجاري، لصالح ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا الأوكرانية.



وحصل القراران الأولان ضد "الغزو الروسي" لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على (141) و(140) صوتاً مؤيداً على التوالي، وخمسة أصوات معارضة هي أصوات روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، فيما امتنعت (35) و(38) دولة على التوالي عن التصويت في القرارين.







رام الله - دنيا الوطندانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مساء الأربعاء، ضم روسيا لمناطق أوكرانية، واعتبرته "غير قانوني"، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.ودعا القرار جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة، مما يعزز العزلة الدبلوماسية الدولية لموسكو منذ بدء الحرب، وصوتت (143) دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة البالغ عددها (193) لصالح القرار الذي أكد أيضاً على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً.وانضمت أربع دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار، وهي سوريا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وبيلاروس، فيما امتنعت (35) دولة أخرى عن التصويت منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا، والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة.من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار الأممي، وقال عبر موقع (تويتر): "العالم قال كلمته.. محاولة الاتحاد الروسي لضم الأراضي لا قيمة له ولن يتم الاعتراف به من جانب الدول الحرة، أوكرانيا سوف تستعيد كل أراضيها".وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتّخذت الأمم المتحدة القرار برفع ملف انضمام أربع مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي، إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ(193) صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما عرقلت روسيا نصاً مماثلاً طرح على مجلس الأمن في 30 أيلول / سبتمبر الماضي.من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة أرسلت "رسالة واضحة" إلى الكرملين، بتصويتها الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين انضمام مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي.وقال بايدن في بيان الخميس، إنّ "الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة ردّاً على ذلك: لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة"، وفق ما نقل موقع (الشرق).