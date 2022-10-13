لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بمرض (الكوليرا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب مرض (الكوليرا).وسجل لبنان 26 إصابة بـ(الكوليرا) هذا الشهر، حيث قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض "ما يشكل أرضية خصبة لانتشار الوباء في لبنان هو غياب الخدمات الأساسية في أماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة أو صرف المياه".كما سجلت سوريا 41 وفاة بسبب (الكوليرا) وأكثر من 700 إصابة، وفق ما ذكرت الثلاثاء وكالة الأنباء الرسمية (سانا).بدورها، حذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض "يتطور بشكل ينذر بالخطر".