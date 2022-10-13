دولي

ضمن سلسلة اختبارات صاروخية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز بعيدي المدى

ضمن سلسلة اختبارات صاروخية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز بعيدي المدى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت كوريا الشمالية، مساء الأربعاء، صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية تهدف من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

وبعد تجربة سابعة لإطلاق صاروخ باليستي خلال أسبوعين، قاد الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، تدريباً لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من25 أيلول/ سبتمبر إلى التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق موقع (العربية نت).

ويوم الاثنين الماضي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أشرف على التدريبات، وتعهد بتعزيز العمليات العسكرية في البلاد في المستقبل، مضيفًا أنه "ليست هناك حاجة لإجراء حوار مع الأعداء".

وأضاف تقرير الوكالة أن الصاروخ الباليستي الذي أطلق فوق اليابان في الرابع من تشرين الأول/  أكتوبر الجاري، كان مطوراً وحديثاً، ويهدف إلى توجيه تحذير أقوى وأكثر وضوحاً لأعداء كوريا الشمالية.

ودافعت كوريا الشمالية دافعت عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدةً أنها "رد مشروع على تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، بينما اعتبرتها واشنطن وطوكيو وسيول "تهديداً خطيراً للأمن والسلم".

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