الطقس: أجواء خريفية غائمة جزئياً معتدلة نهاراً

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الجمعة، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم السبت، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا خاصة في المناطق الجبلية ،ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف نهارا وباردة نسبيا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي