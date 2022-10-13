شؤون فلسطينية

هنية: مرتاحون للقاء الجزائر والحوار خيّمت عليه أجواء من الإيجابية

هنية: مرتاحون للقاء الجزائر والحوار خيّمت عليه أجواء من الإيجابية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، عن جولة الحوار في الجزائر، التي شهدت أجوائاً إيجابية بحسب التصريحات الصادرة عن وفود الفصائل.

وقال هنية في تصريح له، إنه يقدر عالياً بادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني، من خلال المصالحة والوحدة، وإنهاء الانقسام.

وأكد هنية أن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني، مضيفاً "نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية".

وأوضح أن الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية.

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