رسالة من الحركة الأسيرة للفصائل المجتمعة في الجزائر

رام الله - دنيا الوطنتوجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء، برسالة للفصائل المجتمعة في الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.وقالت الحركة الأسيرة، في رسالتها: "في هذه اللحظات التي يسطر فيها شعبنا بكل قواه أروع أشكال التضحية والفداء في مواجهة هذا العدو الجبان في جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس العاصمة الأبدية، وفي كل ساحات الوطن على امتدادها؛ تجتمع فصائلنا على أرض المليون شهيد، أرض الجزائر العزيزة، وذلك في إطار سعيها نحو مصالحةٍ صادقةٍ لإنهاء الانقسام".كما دعت المجتمعين في الجزائر والفصائل عمومًا إلى أن يكونوا على "قدر هذه المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في هذه اللحظة الحرجة التي تعيشها قضيتنا، وأن يسعوا بكل صدق لإنهاء هذا الانقسام وإعادة اللُّحمة للوطن الجريح”"وأكدت أن الوحدة التي سطرها الشهداء في الميدان والأسرى في سجون الاحتلال هي النموذج الذي يجب أن يكون نبراسًا لقيادات شعبنا.وتابعت "هذا الشعب يستحق منا كل جهدٌ واجتهادٍ لتحقيق وحدته بعد هذا الزمن الطويل على انقسامٍ أضرَّ كثيرًا بنضالات شعبنا، وأضاع كثيرًا من تضحياته، ولن يرحم شعبنا ولا التاريخ من سيكون سببًا في استمرار هذه الحالة من الفرقة والتناحر المذموم".وتوجهت بالتحية إلى الجزائر قيادةً وشعبًا على مواقفها التاريخية الداعمة والمساندة لحقوقنا الثابتة، وموقفها المشرف الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وسعيها الصادق لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.