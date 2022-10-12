لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن واقتصاد إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء اليوم الأربعاء، إن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، هو اتفاق يصب في مصلحة إسرائيل ويعزز من أمنها.واعتبر لبيد في مؤتمر صحفي مترك مع وزير الجيش بيني غانتس، ووزيرة الطاقة كارين الهرار، للحديث عن الاتفاق أنه تاريخي قد يؤجل أي مواجهة محتملة مع حزب الله"؛ في حين قال غانتس، إن "إسرائيل لم تتنازل عن أي ميليمتر من أمنها" بموجب الاتفاق المرتقب.وأضاف لبيد أن إسرائيل رفضت التعديلات اللبنانية الأخيرة على المقترح الأميركي للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانين، مشيرا إلى أن الاتفاق "إنجاز كبير لاقتصادها وأمنها".وبحسب لبيد، فإن إسرائيل ستحصل على 17% من عائدات حقل "قانا" الذي يقع على الجانب اللبناني، بموجب اتفاق ترسيم الحدود المرتقب بين الجانبين، في حين قال إن "حزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز".