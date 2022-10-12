مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، رفضا للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لليوم الخامس على التوالي.وأفادت الوكالة الرسمية، بأن مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بشكل عشوائي وكثيف تجاه منازل المواطنين في البلدة.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء، بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، واستهدف منازل المواطنين في البلدة بالمياه العادمة.وفي قرية صور باهر، جنوب شرق القدس، اندلعت مواجهات عنيفة استهدفت خلالها منازل المواطنين بقنابل الصوت والغاز.