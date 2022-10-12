أول تعقيب من نتنياهو على إقرار حكومة لبيد اتفاق الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة الحالية بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيلي الحالي يائير لبيد، ووزير جيشه بيني غانتس بسبب اتفاق ترسيم الحدود والغاز مع لبنان.وقال نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، عقب اقتراب التوقيع على الاتفاق، وعقب موافقة (كابينيت) الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بشكل كامل عليه "هذه اتفاقية استسلام مخزية من لبيد وغانتس لنصر الله".وأضاف نتنياهو "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية رضخوا أيضًا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل".وتابع "هذه اتفاقية استسلام لرئيس وزراء انتقالي ضعيف ولا يمتلك خبرة، ما يحدث ضربة خطيرة لقوتنا الرادعة".