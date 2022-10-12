دولي

أول تعقيب من نتنياهو على إقرار حكومة لبيد اتفاق الحدود مع لبنان

أول تعقيب من نتنياهو على إقرار حكومة لبيد اتفاق الحدود مع لبنان
نتنياهو ولبيد
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة الحالية بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيلي الحالي يائير لبيد، ووزير جيشه بيني غانتس بسبب اتفاق ترسيم الحدود والغاز مع لبنان.

وقال نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، عقب اقتراب التوقيع على الاتفاق، وعقب موافقة (كابينيت) الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بشكل كامل عليه "هذه اتفاقية استسلام مخزية من لبيد وغانتس لنصر الله".

وأضاف نتنياهو "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية رضخوا أيضًا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل".

وتابع "هذه اتفاقية استسلام لرئيس وزراء انتقالي ضعيف ولا يمتلك خبرة، ما يحدث ضربة خطيرة لقوتنا الرادعة".

أخبار ذات صلة

هل سيلتقي الرئيسان الأميركي والروسي خلال قمة G20 ؟

هل سيلتقي الرئيسان الأميركي والروسي خلال قمة G20 ؟

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل &#34;إنجاز دبلوماسي&#34;

الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "إنجاز دبلوماسي"

(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة &#34;سيكا&#34;

الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة "سيكا"

إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

حماس تنفي إصدارها أي بيانات حول مفاوضات لبنان وإسرائيل

حماس تنفي إصدارها أي بيانات حول مفاوضات لبنان وإسرائيل

&#34;الخارجية&#34; تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية

غزة: المباحث تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

غزة: المباحث تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

ماذا جاء في اجتماع وزير الاقتصاد مع مديرة (USAID) في فلسطين؟

ماذا جاء في اجتماع وزير الاقتصاد مع مديرة (USAID) في فلسطين؟

مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط

مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط

منوعات

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

هيفاء وهبي تحدث ضجة &#34;بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا&#34;

هيفاء وهبي تحدث ضجة "بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

عربي

الرئيس اللبناني يعلن موعد إعادة النازحين السوريين

الرئيس اللبناني يعلن موعد إعادة النازحين السوريين

عقب إنهاء جلسته.. (كابينت) يقرّر دعم اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

عقب إنهاء جلسته.. (كابينت) يقرّر دعم اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

على خلفية قرار &#34;أوبك +&#34;.. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية

على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية