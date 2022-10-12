الصالحي يعلن النتائج الأخيرة لحوار الفصائل الفلسطينية بالجزائر

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام







أعلن بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب، النتائج الأخيرة لحوار الجزائر في جلسته الثانية، والتي تسبق يوم التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وقال الصالحي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، مساء يوم الأربعاء: إنه "تم الانتهاء من الجلسة الأخيرة للحوارات بالجزائر، واتفقنا على مشروع ورقة قدمت من الجزائريين".وأكمل: "سيتم متابعة ورقة المصالحة من خلال الدول العربية الشقيقة ولا بد من الجدية الفلسطينية للأمر"، مشددًا أن الجزائر أبدت استعدادها على أعلى المستويات لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.وختم الصالحي تصريحاته بالقول: إن "ورقة الاتفاق على المصالحة الفلسطينية ستخضع لتعديلات بسيطة، وبعد ذلك سيتم التوقيع عليها مساء يوم غد الخميس من قبل الفصائل الفلسطينية وبرعاية الجزائر".