الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة "سيكا"

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، جمهورية كازخستان، في زيارة رسمية، للمشاركة في القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، والمقرّر عقدها في جمهورية كازاخستان، بمشاركة عدد من قادة الدول الأعضاء، ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.وسيلتقي الرئيس عباس خلال زيارته، عددا من زعماء وقادة الدول المشاركة في القمة، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيطلعهم سيادته على آخر التطورات الحاصلة على الصعيد الفلسطيني، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.وتضم منظمة "سيكا" 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات دولية، وتحوّلت المنظمة على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلى منتدى فعال للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث وحدت 27 دولة تحتل أكثر من 90% من أراضي القارة الآسيوية، وتمتلك موارد هائلة وإمكانات فكرية هائلة، إلى جانب ممرات النقل والأسواق سريعة النمو، والتي تنتج مجتمعة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر ثلثي النمو الاقتصادي العالمي.