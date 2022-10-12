لقاء مرتقب يجمع الرئيس عباس ونظيره الروسي بوتين

رام الله - دنيا الوطنأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا في أستانا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "سيلتقي الرئيس بوتين برئيس فلسطين محمود عباس.. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية".وأضاف "بالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".وستعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا".يشار إلى أن المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.