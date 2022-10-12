شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية اليوم، بالتزامن مع حالة النفير العام والعصيان المدني في وجه الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة والتي تركزت في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم.