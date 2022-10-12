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شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
صورة الشهيد
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة  عن استشهاد أسامة محمود عدوي "١٨ عاماً" برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية اليوم، بالتزامن مع حالة النفير العام والعصيان المدني في وجه الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة والتي تركزت في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم.


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