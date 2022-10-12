بأغلبية كبيرة.. حكومة الاحتلال توافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود المرتقب مع لبنان، بـأغلبية كبيرة، عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) عليه.وأعلن رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد أن الأغلبية في الحكومة وافقوا على الاتفاق المنوي توقيعه مع لبنان بخصوص ترسيم الحدود البحرية.وكان جميع وزراء (كابينيت) أيدوا الاتفاق اليوم، باستثناء وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت.كما أيد رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، اتفاق ترسيم الحدود الحرية، بعدما تعالت تكهنات مؤخرا حول إمكانية معارضته للاتفاق أو استخدام الفيتو ضد المصادقة عليه.